العراق.. سقوط طائرة مسيرة إيرانية في أربيل

سقطت طائرة مسيرة، اليوم الثلاثاء، في قضاء جومان، بمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، فيما قالت مصادر أمنية، إن الطائرة إيرانية الصنع.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن مدير ناحية قسري بقضاء جومان، شاخوان حسين، أن ”مسيّرة يبدو أنها إيرانية سقطت صباح اليوم الثلاثاء، في قرية ميركة بمنطقة بالكايتي، دون وقوع إصابات“.

وبحسب حسين، فإن ”الطائرة التي سقطت كانت مفخخة، إذ انفجرت مع القنابل التي كانت تحملها“.

ونفى المسؤول الكردي أن يكون سقوط الطائرة قرب مواقع لقوات أحزاب المعارضة الكردستانية، إذ أطلقت إيران مؤخرا عملية عسكرية ضدها هناك، وفق ما نقلت شبكة ”روداو“.

بدوره، ذكر مصدر عسكري كردي رفض الكشف عن هويته، لـ“إرم نيوز“، أن ”التحليلات الأولية تؤكد أن الطائرة إيرانية الصنع، خاصة وأن تلك المنطقة غير مأهولة بالسكان، وليس هناك نشاط لأحد، بل هذه المنطقة شهدت مؤخرا وجود طيران إيراني كثيف“.

ووصلت فرق الدفاع المدني والشرطة المحلية إلى موقع الحادث، لإطفاء حريق اندلع جراء انفجار الطائرة والقنابل التي كانت تحملها.

ومنذ أيام، بدأت مدفعية الجيش الإيراني بقصف عدة قرى ونواح في محافظة أربيل، بزعم ملاحقة الأحزاب الكردية المعارضة.

وجاء ذلك بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها طهران، احتجاجا على وفاة مهسا أميني.

ويوم الأحد، أعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، أنها قصفت بالمدفعية مقارّ وصفتها بالإرهابية المعادية ومراكز التخطيط والتآمر في إقليم كردستان العراق.

وقال الحرس الثوري في بيان صدر عنه، إن ”القصف يأتي ردًا على استهداف مواقع حدودية إيرانية“، مؤكدًا أن ”العمليات العسكرية لضمان أمن المناطق الحدودية“.

وحمَّل الحرس الثوري سلطات إقليم كردستان العراق، مسؤولية منع نشاط مجموعات مناهضة لإيران انطلاقا من الإقليم، لافتًا إلى أن الاستهداف يأتي على الرغم من التحذيرات السابقة التي أُبلغ بها مسؤولون في الإقليم.