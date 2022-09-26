السودان.. براءة وزير مالية البشير من تهم فساد

برأت محكمة سودانية، يوم الإثنين، وزير المالية الأسبق، علي محمود عبد الرسول من تهم تتعلق بالفساد.

والقرار الصادر عن محكمة جنايات الخرطوم، ببراءة وزير مالية السودان في عهد الرئيس المخلوع عمر البشر، كان في قضية ما عرف بـ“خصخصة النقل النهري“.

وكان محمود، اتُّهِم في حزيران/ يونيو الماضي، بخيانة الأمانة للموظف العام، وتبذير المال العام في القضية التي أسقط بموجبها مديونية بـ 38 مليون دولار مستحقة للحكومة على الشركة السودانية للنقل النهري.

وأوقف الوزير الأسبق في العام 2019، بتهمة بيع أصول حكومية، بعدما فتحت نيابة مكافحة الفساد، تحقيقا بشأن بيع أصول النقل النهري إبان عهد البشير، وإسقاط مديونيات البيع عن الشركات المشترية.

يشار إلى أن عددا من رموز النظام السابق يواجهون تهما مختلفة وضعتهم بالسجون في مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير، الذي بدأت أولى جلسات محاكمته في 19 آب/أغسطس من العام 2019.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في نيسان/ أبريل من ذات العام، العثور على 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالعاصمة الخرطوم.

كما وجهت اتهامات للبشير بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت به في نيسان /أبريل من العام 2019.