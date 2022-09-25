الثاني في 24 ساعة.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بنابلس

استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون الأحد، في كمين نصبته قوة إسرائيلية خاصة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وهو الشهيد الثاني خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، إن ”قوة مقاتلة من لواء غولاني تابعة للجيش الإسرائيلي نصبت كميناً قرب نقطة أطلق منها مسلحون فلسطينيون النار على مستوطنة هار براخا قبل أيام“، مضيفة أن ”القوة أطلقت النيران على مسلحين كانوا يستقلون سيارة ويركبون دراجة نارية، فاشتعلت الدراجة وتم الإجهاز على المسلح الفلسطيني الذي كان يركبها“.

وأردفت ”كان“ أن ”المسلح يتبع لتنظيم عرين الأسود، وهي المجموعات التي نفذت عمليات إطلاق النار الأخيرة ضد إسرائيليين، وأن السيارة التي أُطلِق عليها النار فرت إلى داخل نابلس، ويبدو أنه كان في داخلها جريحان أو ثلاثة“.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الشهيد يدعى سائد الكوني، حيث كان يستقل الدراجة، وأن القوة الإسرائيلية اختطفت جثمانه بعد أن سقط عن دراجته النارية التي احترقت بالكامل بفعل استهدافها بوابل من الرصاص.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المجموعة المسلحة الفلسطينية التي استهدفتها القوة الإسرائيلية كانت في طريقها لتنفيذ عملية قرب مستوطنة براخا.

ونعت مجموعات ”عرين الأسود“ الكوني، مؤكدة أنه أحد عناصرها، وقد استشهد خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة براخا، وأن قوات الاحتلال احتجزت جثمانه.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً كبيراً ازداد مع حلول الأعياد اليهودية التي بدأت الأحد، حيث رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب إلى أعلى مستوى حتى انتهاء فترة الأعياد بسبب إنذارات بنية تنفيذ عمليات.

وبحسب بيانات الشرطة الإسرائيلية، سيتم نشر الآلاف من أفرادها والمتطوعين في القدس وعلى الحواجز وأماكن الترفيه والكنس، وغيرها من الأماكن المكتظة بهدف الحفاظ على الأمن، كما عزز الجيش الإسرائيلي قواته في مناطق ومدن الضفة الغربية، بثلاث كتائب خاصة في محيط نابلس والخليل، وفرض طوقاً أمنياً شاملاً على الضفة الغربية خلال فترة الأعياد اليهودية، كما أغلق المعابر مع قطاع غزة.