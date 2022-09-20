السلطات العراقية تحقق بمقتل شابة بالرصاص والخزعلي يتهم القوات الأمريكية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بمقتل فتاة في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بإطلاق نار عشوائي، فيما اتهم الأمين العام لـ“عصائب أهل الحق“ قيس الخزعلي القوات الأمريكية بهذه الحادثة.

وذكر بيان للقيادة أن ”قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقًا بحادثة وفاة إحدى الفتيات المرحومة زينب عصام ماجد منذ يوم وقوعه في قضاء أبو غريب غرب العاصمة والتي أصيبت بإطلاق نار عشوائي“.

وأضاف أن ”الجهات المختصة المشرفة على مجريات سير هذا التحقيق ستعلن للرأي العام أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذا الحادث“.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”مقتل زينب عصام ماجد تزامن مع وجود عمليات تدريب للقوات الأمريكية في ميدان الرمي الخاص بهم في مطار بغداد الدولي، كما أن الطلقة النارية التي تم إخرجها من رأس الفتاة تؤكد أنها من الأسلحة، التي تستخدمها القوات الأمريكية الموجودة في السفارة ومطار بغداد الدولي“.

من جهته قال قيس الخزعلي المقرب من إيران في تغريدة له: ”نطالب بإجراء تحقيق فوري وعاجل، بحادثة استشهاد الشابة (زينب عصام) ذات الخمسة عشر ربيعًا، والتي استشهدت برصاص القوات الأمريكية“.

وأضاف الخزعلي: ”نطالب الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتقديم تقرير مفصل يعرض للشعب العراقي، يشـرح تداعيات هذه الحادثة الجبانة، وكيـف لقاعدة عسكرية أن توجد على الأرض العراقية في مخالفة صريحة للدستور العراقي، وخرق فاضـح للسيادة العراقيـة، وكيف تقوم بإطلاق نار حي بحجـة التدريـب وسط الأحياء السكنية، وبدون سواتر حاجـزة أو أماكن مخصصة للتدريب، تمنع وصول النيران إلى منازل المواطنين“.