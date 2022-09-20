حكم قضائي ضد حزب الله بتعويض أمريكيين أصيبوا بحرب 2006

أصدرت محكمة أمريكية، حكما ضد حزب الله اللبناني، يلزمه بدفع ملايين الدولارات كتعويضات لأمريكيين أصيبوا بصواريخ الحزب خلال حربه مع إسرائيل في العام 2006، بحسب ما أفادت وكالة ”أسوشيتد برس“، يوم الثلاثاء.

وكان هؤلاء الأشخاص، قد رفعوا دعوى قضائية ضد الحزب، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.

وجاء في الدعوى، أن حزب الله ”تسبب للمدعين بإصابات جسدية ونفسية وألحق أضرارا بممتلكاتهم“.

وعلى إثر ذلك، أمر القضاء الأمريكي، حزب الله، بدفع تعويضات قدرها 111 مليون دولار للمدعين، وفقا لـ“أسوشيتد برس“.

وفي الحكم الذي صدر الجمعة، قال القاضي ”ستيفن إل.تيسيوني“ من المحكمة الفيدرالية في بروكلين، إن ”المدعين نجحوا في إثبات أن تصرفات حزب الله كانت انتهاكا لقانون مكافحة الإرهاب وحملوا المجموعة المسؤولية“.

وأشارت الوكالة إلى أنه ”يصعب إنفاذ مثل هذه الدعاوى المدنية المرفوعة ضد الجماعات المتشددة“.

لكنها نقلت عن نيتسانا دارشان ليتنر، أحد المحامين الذين يمثلون المدعين، قولها إن الحكم ”كان انتصارا قانونيا مهما ضد الجماعة المدعومة من إيران“.

وقالت ليتنر في بيان: ”فقط من خلال دفع ثمن باهظ من أولئك الذين ينخرطون في أعمال الإرهاب يمكننا منع معاناة وفقدان المزيد من الضحايا لعنفهم“.

وخاضت إسرائيل وحزب الله حربًا استمرت شهرا في العام 2006. وقصفت إسرائيل أهدافًا في لبنان بينما أطلق حزب الله آلاف الصواريخ على مدن وبلدات في شمال إسرائيل.