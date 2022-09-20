مقتل شخص إثر اشتباكات بين الشرطة الفلسطينية ومسلحين بنابلس

قال شهود عيان ومسعفون إن مسلحين فلسطينيين اشتبكوا مع قوات أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل رجل في المواجهات التي اندلعت بعد اعتقال اثنين من المسلحين.

وقالت حركة حماس إن السلطة ألقت القبض على أحد أعضائها البارزين المطلوبين لإسرائيل ومسلح آخر في مدينة نابلس.

ولم يصدر بعد تعليق من السلطة الفلسطينية التي تعرضت لانتقادات من إسرائيل والولايات المتحدة لعدم بذلها ما يكفي لكبح جماح المسلحين في معاقل رئيسية للفصائل الفلسطينية مثل نابلس ومدينة جنين القريبة.

وفي وقت سابق، أغلق المسلحون عددا من الشوارع الرئيسية، وأشعلوا الإطارات المطاطية كخطوة احتجاجية على اعتقال مصعب اشتية القيادي في كتائب القسام الجناح المسلح لحماس، والمطلوب لإسرائيل.

وأظهرت مقاطع الفيديو انتشار عشرات المسلحين الفلسطينيين في المناطق المختلفة بمدينة نابلس، حيث أطلقوا مفرقعات نارية وعبوات تجاه قوى الأمن الفلسطينية التي انتشرت في محاولة منها لتفريق المسلحين.