تقرير: لبنان اعتقل يهوديًا أمريكيا زار إسرائيل وأفرج عنه بضغوط

كشفت صحيفة ”جيروزالم بوست“ العبرية، مساء يوم الإثنين، تفاصيل اعتقال الأمن اللبناني ليهودي أمريكي بسبب زيارته لإسرائيل، قبل الإفراج عنه لاحقا جراء ضغوط من الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة في تقرير إن ”الأمن اللبناني اعتقل الأسبوع الماضي مواطنا أمريكيا بعد دخوله إلى لبنان بجواز سفر يحمل ختماً إسرائيليا“، مشيرة إلى أن ”ذلك أثار شكوك السلطات هناك“.

وأضافت أن ”المواطن الأمريكي كان في زيارة لإسرائيل قبل أيام من سفره إلى لبنان“.

ولفتت إلى أن ”الرجل أثار شكوك السلطات اللبنانية بعد الكشف عن أنه حجز إقامته الفندقية في بيروت بينما كان لا يزال في إسرائيل“.

وتابعت الصحيفة: ”اعتقل الرجل للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح إسرائيل في لبنان“، لافتة إلى أنه ”أطلق سراحه بعد يومين، وبعد ذلك غادر الأراضي اللبنانية“.

ووفق الصحيفة، فإن ”المواطن الأمريكي، في العشرينات من عمره، حضر مؤخراً إلى مدرسة دينية مقرها القدس، وزار قبرص بين إقامته في إسرائيل ولبنان“.

وأوضحت أنه ”كان في خضم رحلة إلى الشرق الأوسط، وكان يعتزم الانتقال من لبنان إلى كردستان العراق“.

وذكرت أن ”الحادثة ظلت طي الكتمان في لبنان، وأن الإفراج عنه تم مساء الخميس الماضي؛ إثر ضغوط من مسؤولين أمريكيين وأعضاء في الكونغرس الأمريكي“.

وقالت ”جيروزالم بوست“ إن ”هذه الضغوط جرت من وراء الكواليس“.