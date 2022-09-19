الجيش الإسرائيلي يعبر الجولان السوري ويطلق النار على "مشتبه بهم"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

عبرت قوات إسرائيلية الحدود إلى سوريا، اليوم الإثنين، وأطلقت النار على أربعة أشخاص ”ألقوا مقذوفات على السياج الحدودي“؛ ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، الذي لم يقدّم أي معلومات عن طبيعة المقذوفات.

وقال الجيش في بيان صدر عنه، إن ”جنود استطلاع رصدوا أربعة مشتبه بهم قرب خسفين في هضبة الجولان“، مضيفا أنه ”تم إرسال جنود الجيش إلى الموقع، حيث عبروا الحدود ونفّذوا عملية عبر إطلاق النار على ساقي أحد المشتبه بهم“.

وأوضح أنه ”تم إجلاء المشتبه به المصاب الذي لم تتضح مدى خطورة حالته فورا بواسطة مروحية إلى مستشفى في إسرائيل“، دون أن يأتي على ذكر مصير الثلاثة الباقين.

وبينما تشن إسرائيل ضربات جوية بشكل متكرر داخل الأراضي السورية، إلا أنها نادرا ما تعترف علنا بتنفيذ عمليات عبر الحدود، ونادرا ما تعلّق إسرائيل على عملياتها العسكرية داخل سوريا، باستثناء تلك التي تعد ردا مباشرا على ما تعتبرها تهديدات مباشرة لسيادة إسرائيل.

لكن الدولة العبرية أقرّت بتنفيذ مئات الضربات الجوية في سوريا، والتي استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري والقوات المدعومة من إيران، منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد 2011.

واحتلّت إسرائيل ثلثي مساحة هضبة الجولان ذات الموقع الاستراتيجي في حرب الأيام الستة في العام 1967.