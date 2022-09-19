الرئيس اللبناني: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية باتت في مراحلها الأخيرة

نقلت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عن الرئيس اللبناني، ميشال عون، قوله اليوم الإثنين، إن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبلاد مع إسرائيل باتت في ”مراحلها الأخيرة“، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز.

وكان مسؤول أمني لبناني كبير قال الأسبوع الماضي، إن محادثات الترسيم والتي يمكن أن تساعد في توزيع موارد النفط والغاز توشك على الانتهاء بعد نحو عامين من المفاوضات.

وقال مدير عام الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، لقناة الجديد التلفزيونية المحلية ”نحن نتحدث عن أسابيع، لا بل عن أيام للانتهاء من ملف الترسيم. وأنا أميل لأن تكون الأمور إيجابية“.