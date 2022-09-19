إضراب شامل بالمدارس الفلسطينية في القدس رفضا للمنهاج الإسرائيلي

شهدت المدارس الفلسطينية في مدينة القدس، يوم الاثنين، إضرابا شاملا، رفضا لفرض المنهاج الإسرائيلي على الطلبة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“، أن ”الإضراب الشامل عم مدارس القدس المحتلة، وذلك في إطار الرفض الفلسطيني لمحاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فرض المنهاج الإسرائيلي على الطلبة لما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية الفلسطينية“.

وأوضحت الوكالة أن ”القوى الوطنية والإسلامية دعت في بيان مشترك أولياء أمور القدس، ومدارس القدس للالتزام بالإضراب“.

وبحسب الوكالة ”دعا بيان القوى الوطنية والإسلامية، المؤسسات الدولية، إلى الوقوف عند مسؤولياتها ومنع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه التنفيذية على مدارس القدس، وحماية المؤسسات التعليمية في المدينة والطلبة الفلسطينيين“.

وشددت تلك القوى على ”موقفها الثابت والرافض لكافة محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي المستحدث على الطلبة في جميع المدارس الفلسطينية في القدس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية“، مشيرة إلى أنها ”لا تقبل إلا المنهاج الفلسطيني لتعليمه للطلبة الفلسطينيين“.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، أصدرت وزارة المعارف في الحكومة الإسرائيلية، في نهاية تموز/ يوليو، قرارا يقضي بسحب الترخيص الدائم من 6 مدارس في مدينة القدس، لمدة عام.

وبينت ”وفا“ أن ”القرار الإسرائيلي جاء تحت حجة التحريض في الكتب المدرسية الفلسطينية على دولة الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي“.

وشمل قرار وزارة المعارف الإسرائيلية، سحب الترخيص من الكلية الإبراهيمية في ”الصوانة“، ومدارس الإيمان بكافة أفرعها في منطقة بيت حنينا في القدس.

كما أرسلت الوزارة رسائل لعدة مدارس في مدينة القدس، في آب/ أغسطس الماضي، بوجود كتب مدرسية تحتوي على محتوى ”تحريضي“ في مدارس القدس الشرقية، وهددت بسحب ترخيصها في حال العثور على مؤسسة تعليمية تقوم بالتدريس بالكتب المدرسية التي تحتوي على مواد ”تحريضية“ ضد إسرائيل.

واعتبرت حركة فتح، في القدس، أن ”محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي من قبل سلطات الاحتلال يأتي في سياق مخططات الاحتلال التهويدية وأسرلة التعليم وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية“.

وقالت الحركة في بيان لها، إن ”القرار الجديد يأتي في إطار إعلان حرب على المدارس العربية الفلسطينية وقتل الوعي الوطني للطلبة المقدسيين“.

وأشارت إلى أن ”ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس محاولة مكشوفة ومرفوضة ومدانة لطمس حقيقة أحقية الشعب الفلسطيني في أرضه وتشويه التاريخ الفلسطيني“.

وحذرت فتح مما وصفتها بـ“المحاولات الإسرائيلية لأسرلة التعليم في مدينة القدس من خلال الضغوط التي صعدها الاحتلال ضد المدارس الفلسطينية“.