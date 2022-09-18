العراق يستعد لنقل 150 عائلة من مخيم "الهول" السوري إلى الموصل وسط تحذيرات

يستعد العراق لاستقبال وجبة جديدة من عوائل عناصر تنظيم ”داعش“ المقيمة في مخيم ”الهول السوري“ لإسكانهم في محافظة نينوى شمال البلاد.

وأعلنت السلطات العراقية أخيرًا، عقد اجتماع عراقي دولي لتفكيك مخيم ”الهول“، الذي يضم عائلات عراقية نزحت إبان اجتياح التنظيم المتشدد عددًا من محافظات البلاد، صيف عام 2014.

وقال النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، يوم الأحد، إن ”نحو 150 عائلة سيتم نقلها من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل، يوم الخميس المقبل“.

وأضاف الدوبرداني في بيان له أنه ”مع ازدياد هجمات عناصر تنظيم داعش خصوصا في صحراء الحضر، فإن الحكومة الاتحادية تستمر بإعادة عوائل الدواعش من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة“.

وأشار إلى أن ”هذا يشكل تهديدا حقيقيا لأمن واسقرار نينوى وعموم المدن العراقية، محذرا من ”خطورة هذه الخطوة على الأمن القومي العراقي“.

وطالب النائب الحكومة بـ“إيقاف عمليات نقل هذه العوائل إلى العراق، خاصة أن بعض تلك العوائل متورطة ببعض الأعمال الإرهابية“.

وكانت الحكومة العراقية قد بدأت العام الماضي، بتنفيذ برنامج إعادة العائلات العراقية من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى شمال العراق، وقد أتمت نقل 5 دفعات.

ويضم مخيم ”الجدعة“ الأسر العراقية التي كانت تقطن في مخيم الهول السوري، والتي عادت إلى العراق خلال الأشهر الماضية بعد تدقيق سجلاتها أمنيًا من قبل السلطات، وغالبيتها من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.