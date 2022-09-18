"رويترز": ميليشيا صومالية تقتل 45 عنصرا من حركة الشباب

قال ثلاثة شهود، اليوم الأحد، إن ميليشيا صومالية متحالفة مع الحكومة قتلت ما لا يقل عن 45 من مقاتلي حركة الشباب وقطعت رؤوس بعضهم، في ظل حمل المواطنين في مناطق وسط البلاد السلاح على نحو متزايد في وجه المسلحين.

وجاء قطع الرؤوس، أمس السبت، في أعقاب معركة في إقليم هيران بولاية هيرشبيلي حيث اندلع قتال كبير هذا الشهر بين حركة الشباب والميليشيات التي توسعت في الآونة الأخيرة والمتحالفة مع الحكومة الاتحادية.

وتقاتل حركة الشباب، وهي جماعة إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة، الحكومة المركزية الضعيفة في الصومال منذ العام 2006.

ويقول سكان إن حركة الشباب زادت من عمليات إضرام النيران في المنازل وتدمير الآبار وقطع رؤوس المدنيين في إقليم هيران، وتطالب السكان فضلا عن ذلك بدفع ضرائب وسط أسوأ حالة جفاف منذ 40 عاما؛ وهو ما دفع المزيد من السكان إلى حمل السلاح.

وقال أحمد عبد الله، وهو من شيوخ العشائر في هيران: ”الشباب ليست قوية، إنها تحرق الناس وتقطع رؤوسهم وتُلقي بها في الشوارع للترويع لا أكثر“.

وأضاف لـ“رويترز“: ”الآن نفعل الشيء ذاته… أمرنا بقطع رؤوس مقاتلي الشباب“.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر تطبيق ”تيليغرام“ ما لا يقل عن جثتين مقطوعتي الرأس لمن يُزعم أنهم مقاتلون من حركة الشباب، وعشرات الجثث الأخرى في زي موحد وأوشحة باللونين الأحمر والأبيض. وبدا أن بعض القتلى سقطوا خلال معركة.

وعلقت حليمة إسماعيل، وهي من سكان الإقليم، ”الشباب جعلونا في جحيم… لذلك قرر أهلنا تحرير أنفسهم… ابنتي تقاتل أيضا على خط المواجهة وهي تحمل بندقية كلاشنيكوف على كتفها“.

وقال حسان فرح، وهو من شيوخ العشائر، لـ“رويترز“ إن المقاتلين استعادوا عشر قرى من الشباب في الأسابيع الماضية.

كما حمل سكان ولاية جلمدج المجاورة السلاح.

من ناحيته قال أحمد شيري، وزير الإعلام في جلمدج: ”هذا الأسبوع، استعدنا تسع قرى“.

وأضاف: ”إنها ثورة كبيرة في ولاية جلمدج“.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية إن الحكومة الاتحادية أرسلت، أمس السبت، قوات لدعم مقاتلي جلمدج.