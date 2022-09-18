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مقتل جندي تركي في هجوم من الأراضي السورية
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2022 13:56 GMT
تاريخ التحديث: 18 سبتمبر 2022 14:30 GMT

مقتل جندي تركي في هجوم من الأراضي السورية

قالت وزارة الدفاع التركية، إن مسلحين شنوا هجوما بقاذفة صواريخ على موقع عسكري تركي قرب الحدود السورية اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر. ولم تحدد

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المصدر: رويترز

قالت وزارة الدفاع التركية، إن مسلحين شنوا هجوما بقاذفة صواريخ على موقع عسكري تركي قرب الحدود السورية اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

ولم تحدد الوزارة هوية المسلحين، لكن القوات التركية تخوض صراعا في المنطقة مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية والتي تعد في الوقت نفسه مكونا أساسيا في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة، إن ”القوات التركية ردت بعد تعرض موقع في سروج بإقليم شانلي أورفا لهجوم“.

وأضافت في بيان أنه ”تم تحديد أهداف في المنطقة وإطلاق النار عليها على الفور، وتحييد 12 إرهابيا بحسب للمعلومات الأولية“. وعادة ما يعني مصطلح التحييد أنه تم قتلهم.

وذكرت الوزارة أن العمليات مستمرة في المنطقة.

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