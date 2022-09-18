أيمن عودة: لن نوصي بغانتس أو لابيد لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

أكد أيمن عودة، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قائمته الجديدة للانتخابات المقبلة لن توصي بأيٍ من زعيمي حزب ”يوجد مستقبل“ يائير لابيد، و“المعسكر الوطني“ بيني غانتس، لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بمواقفهما الحالية.

ويخوض عودة، وهو زعيم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، انتخابات الكنيست المقبلة بقائمة جديدة بالشراكة مع الحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي، وذلك عقب انسحاب حزب التجمع الوطني من ”القائمة العربية المشتركة“.

وقال عودة: ”لا شك أننا لا نرغب في أن نرى إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش – زعيمي قائمة الصهيونية الدينية- في الحكم؛ لكن هذا لا يعني أننا سندعم لابيد أو غانتس“، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.

وأضاف عودة: ”في ظل مواقفهما الحالية لن يتلقيا أي توصية منا“، مشيرا إلى أن زيادة نسبة التصويت في المجتمع العربي في إسرائيل ستضمن عدم وجود بن غفير وسموتريتش في السلطة.

واتّهم عودة ”حزب التجمع الذي يقوده سامي أبو شحادة بالانسحاب من الاتفاقية الخاصة بتشكيل القائمة المشتركة“، مضيفا: ”لم يوافقوا على اتفاق التناوب مع الحركة العربية للتغيير، واعتقد أن خلافاتهم الداخلية منعت تشكيل القائمة“.

ووفق القناة العبرية، فإن ”تصريحات عودة تأتي مخالفة لتصريحات سابقة أكد فيها إمكانية التعاون مع لابيد وغانتس بعد انتخابات الكنيست المقبلة“، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي تظهر انخفاضا في المشاركة العربية بالانتخابات المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، خوضه انتخابات الكنيست المقبلة بشكل منفصل، وانسحابه من ”القائمة المشتركة“، فيما اتهم زعيمه سامي أبو شحادة النائبين عودة والطيبي بالسعي لدخول معسكر يائير لابيد.

وأكد أبو شحادة، وجود قرار سياسي وراء تفكيك القائمة المشتركة، قائلا: ”أيمن عودة وأحمد الطيبي رأيَا أن لابيد أقرب إليهما من التجمع، ومن أجل أن يكونا داخل معسكره فضلا القضاء علينا“، وفق مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في ”فيسبوك“.

الجدير ذكره، أن وسائل إعلام عبرية أشارت إلى وقوف لابيد وراء تفكك القائمة العربية المشتركة، وذلك من أجل ضمان توصية عودة والطيبي بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، الأمر الذي نفاه حزب ”يوجد مستقبل“ الذي يتزعمه لابيد.