السودان.. ملامح تسوية قريبة بين أطراف الأزمة لتشكيل حكومة

كشف القيادي بائتلاف الحرية والتغيير في السودان، بشرى الصائم، اليوم السبت عن ملامح تسوية قريبة بين أطراف الأزمة في البلاد ينتظر أن تفضي إلى تشكيل حكومة في وقت قريب.

وقال الصائم ل“إرم نيوز“، إن العمل على تسوية بالبلاد لم يتوقف وأن ذلك كان يمضي بسرية كبيرة بقيادة الآلية الرباعية التي تضم كلا من ”الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة“.

وأوضح أن التسوية ستشمل جميع الأطراف على أن يتولى الجيش أمر لجنة الأمن والدفاع وتكون الحكومة مدنية يتولى رئاسة مجلس سيادتها مدني بخلفية عسكرية.

وقال الصائم، إن أقرب المرشحين لمنصب رئاسة السيادي هو رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة الذي لديه خلفية عسكرية، وتوقع أن يتم الدفع برئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية جبريل إبراهيم لعضوية المجلس الذي سيكون شراكة مابين المدنيين والحركات المسلحة.

وأكد الصائم أن الترتيبات لإعلان هذه الخطوة وصلت إلى نهاياتها وتوقع انفراج قريب في الأزمة السودانية لكنه لفت إلى تجاوز الشارع في هذه الترتيبات من قبل القوى السياسية.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو، الجمعة، أنه اتفق مع رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على أن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء من المدنيين.

وأكد دقلو، تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل، لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.

حزب الأمة

واعتبر رئيس حزب الأمة القومي في السودان، اللواء فضل الله برمة ناصر، اليوم السبت، تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بترك اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين بالخطوة الموفقة. ورحب رئيس حزب الأمة القومي بالاتفاق بين البرهان ودقلو، وأعتبره خطوة جيدة للمضي إلى الأمام، حسب ما نقلته صحيفة ”الجريدة“ المحلية. وشدد على ضرورة التعاون بين كافة الأجهزة الامنية من أجل تنفيذ القرار، قائلا: ”لابد من التعاون بين كافة أبناء الوطن للخروج بالبلاد لبر الامان“.

من جانبه، قال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، إن السودان شعبه وأرضه، أمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وفقا للوكالة الرسمية للانباء ”سونا“.