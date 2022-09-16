وسائل إعلام سورية: هجوم إسرائيلي في محيط دمشق

أكدت وسائل إعلام سورية رسمية صباح اليوم، شن الجيش الإسرائيلي هجوما صاروخيا في محيط دمشق.

ونقلت تلك الوسائل على لسان شهود عيان قولهم إنه سمعوا دوي انفجارات في سماء دمشق، يبدو إنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الأرضية لهجوم صاروخي بمحيط العاصمة السورية.

من جهتها، ذكرت قناة ”الإخبارية“ السورية بأن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط دمشق، وأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق وريفها وأسقطت عدداً منها.

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوعين على هجوم استهدف مطار حلب وتسبب بإخراجه من الخدمة.

وقالت وزارة الدفاع‭ ‬السورية حينها، إن هجوما إسرائيليا استهدف مطار حلب فألحق أضرارا بالمهبط وأدى لخروج المطار من الخدمة.

ونقل بيان وزارة الدفاع غن مصدر عسكري قوله إن الهجوم الصاروخي نفذ من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية في حوالي الساعة 20:16 بالتوقيت المحلي (1716 بتوقيت جرينتش).

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عددا منها.

وكثفت إسرائيل الضربات على مطارات سورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لتسليم أسلحة لحلفائها في سوريا ولبنان بما في ذلك حزب الله، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية واستختباراتية لرويترز.

ولجأت طهران للنقل الجوي كوسيلة أكثر أمنا لتزويد قواتها والمقاتلين المتحالفين معها بالعتاد العسكري في سوريا، بعد تعطل عمليات النقل البري.

وكان قيادي في تحالف إقليمي تدعمه طهران قد أبلغ رويترز أن هجوم الأسبوع الماضي ألحق أضرارا بمطار حلب قبل وصول طائرة من إيران.