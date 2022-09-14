قناة عبرية: "الشاباك" يوصي بفرض إغلاق شمال الضفة الغربية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، يوم الأربعاء، أن جهاز الأمن العام ”الشاباك“ أوصى بفرض إغلاق على شمال الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع التوتر الأمني الذي تعيشه مدن الضفة منذ عدة أسابيع.

وقالت القناة العبرية، إن ”الشاباك أوصى أجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي بفرض حصار على مدن شمال الضفة الغربية“، مشيرة إلى أن هناك مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي التوتر الأمني إلى خروج الوضع عن السيطرة.

وأضافت القناة العبرية أن ”الشاباك أوصى بخلق تمايز بين المدن والقرى الفلسطينية في شمال الضفة الغربية خلال الإغلاق؛ وذلك من أجل السماح للفلسطينيين بحياة روتينية“.

ونقلت القناة العبرية، عن مصدر أمني قوله: ”إذا كانت هناك سيطرة نسبية على خط التماس حتى الآن؛ فإن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات جديدة“.

وفجر يوم الأربعاء، قتل ضابط إسرائيلي، واستشهد فلسطينيين اثنين خلال اشتباك مسلح على حاجز الجلمة قرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

ويوم الثلاثاء، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تلقى 70 تحذيرا أمنيا من تنفيذ عمليات فلسطينية خلال فترة الأعياد اليهودية.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية سجلت عددا قياسيا من التحذيرات المتعلقة بمحاولات العمليات في الأشهر الأخيرة، والتي تتزايد استعدادا لفترة الأعياد اليهودية، نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم نشر حوالي 20 ألف شرطي في جميع المناطق والمدن الإسرائيلية خلال فترة الأعياد، كما سيتم التركيز على منطقتي القدس والضفة الغربية.

وفي وقت سابق، نقلت قناة ”كان“ العبرية، عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله، إن هناك تحذيرات ملموسة حول نية الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إشعال الوضع في مدينة القدس خلال الفترة المقبلة.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن ”الفصائل الفلسطينية في غزة تخطط للتحريض على العنف في منطقة القدس خلال الأعياد اليهودية“.

وأشار إلى أن ”الشرطة الإسرائيلية أصدرت أوامر تقييدية لكل من النشطاء اليهود والعرب بالابتعاد عن المسجد الأقصى، خلال الأعياد التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر“.