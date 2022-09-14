مصر وقطر توقعان 3 مذكرات تفاهم بحضور السيسي وتميم

شهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في الدوحة صباح اليوم الأربعاء، توقيع 3 مذكرات تفاهم بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إنه تم ”توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار“، بحضور كل من السيسي وتميم.

وأشار راضي في بيان إلى أنه تم ،أيضًا، توقيع ”مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر“.

وكان تميم بن حمد، استقبل في الديوان الأميري في الدوحة، الرئيس المصري، صباح الأربعاء.

وأقيمت مراسم استقبال رسمي للسيسي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وذكر البيان المصري أن ”السيسي وتميم عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين“.

وبين أن ”الأمير تميم رحَّب بالزيارة التاريخية للرئيس المصري إلى قطر، والتي تأتي تتويجًا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري، مشيدًا بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين“.

ولفت إلى أنه أعرب عن ”تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كل الأصعدة“.

وأكد أمير قطر حرص بلاده على ”تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

إلى ذلك، التقى الرئيس المصري صباح اليوم، في مقر إقامته بالدوحة ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين.

وشارك في اللقاء وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة الرابطة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.

وحضر عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

وبحسب المتحدث الرئاسي، أكد السيسي ”حرص مصر خلال الفترة المقبلة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية“.

كما أكد ”تنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة“.

ووصل الرئيس المصري إلى قطر أمس الثلاثاء، في زيارة عمل رسمية.