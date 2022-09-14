أبو الغيط يطالب إسبانيا بدعم حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة

طالب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الحكومة الإسبانية، بدعم طلب فسلطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك، خلال لقاء أبو الغيط، مع خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، وذلك في إطار زيارته إلى مدريد.

​وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وإسبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين.

وأشار رشدي، إلى أن الوزير الاسباني اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام للجامعة العربية، إزاء مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة على مختلف الأصعدة.

كما استعرض الوزير الإسباني – بحسب بيان للجامعة العربية آخر المستجدات على الساحة الداخلية الإسبانية.

واستعرض أبو الغيط مواقف الجامعة العربية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية القادمة المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

واستمع أبو الغيط لرؤى السفراء العرب في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتقييمهم للواقع الحالي للعلاقات العربية الإسبانية.