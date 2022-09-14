سيدة مسلحة تقتحم بنك بلوم بلبنان وتحتجز رهائن (فيديو)

أفادت مصادر لبنانية اليوم الأربعاء بقيام بعض المودعين باحتجاز عدد من الرهائن داخل أحد البنوك في العاصمة بيروت.

وقالت قناة ”الجديد“ اللبنانية إن عددا من أعضاء جمعية ”صرخة المودعين“ قاموا باقتحام ”لبنان والمهجر“ بلوم بنك فرع السوديكو واحتجزوا رهائن.

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وأظهر مقطع فيديو من داخل فرع البنك أن سيدة قامت بإطلاق الرصاص من مسدس كان بيدها وهددت به العاملين ورواد البنك.

كما هددت السيدة بإحراق نفسها وسكبت المواد المشتعلة في أروقة البنك إذا لم تحصل على الأموال التي أودعتها في البنك.

وتعالت الصرخات بين المتواجدين في البنك فيما قام بعض المقتحمين بإغلاق باب الفرع بالقيود الحديدية لمنع أي أحد من الدخول.

وظهر في جزء آخر من المقطع بعض الأفراد وهم يعدون مبالغ نقدية، فيما ظهر بعضهم يحمل سلاحاً بين يديه.

مشاهد جديدة من اقتحام مودعين #بلوم_بنك في #لبنان.. ومقتحمة المصرف #سالي_حافظ: "جيت أخد وديعة أختي اللي بتموت بالمستشفى"#إرم_نيوز pic.twitter.com/aIJHP2rnHr — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 14, 2022

وقالت جمعية المودعين إن مودعة مسلحة غادرت البنك بعد حصولها على 13 ألف دولار و 6 ملايين ليرة لبنانية لعلاج شقيقتها من السرطان.

ونقل حساب باسم ”لبنان الحلم“ أن السيدة المسلحة التي ظهرت في المقطع تدعى سالي والتي وجهت كلمة خلال مقطع آخر قالت فيه إنها حاولت الحصول على أموالها مرارا في السابق ولم يستجب البنك.

من بلوم بنك، مبروك رجع الحق لصحابو، مبروك سالي وانشالله بسلامة اختك pic.twitter.com/bi5qK1owd7 — لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) September 14, 2022

ولاحقا، نشر أحد المغردين ويدعى ”أدهم الحسنية“ مقطعاً قال إنه لشقيقة سالي المريضة بالسرطان، والتي طالبت بأموالها من أجل علاجها.

وقال: ”هيدي اختها لسالي حافظ اللي فاتت بالقوة على بلوم بنك حتى تاخذ مصرياتها وتعالج اختها… بعتذر مضطر انشر الفيديو لأن المجرمين هني المصارف وأصحابها مش سالي والعالم اللي انسرقت“.

هيدي اختها لسالي حافظ اللي فاتت بالقوة على بلوم بنك حتى تاخذ مصرياتها وتعالج اختها… بعتذر مضطر انشر الفيديو لأن المجرمين هني المصارف وأصحابها مش سالي والعالم اللي انسرقت. pic.twitter.com/ZIMok5fmgH — Adham Hassanieh أدهم الحسنية (@AdhamMG) September 14, 2022

يذكر أن شخصا آخر قام قبل أشهر باقتحام فرع ”فدرال بنك“ في شارع الحمرا وسط بيروت وطالب بالحصول على أموال أودعها في البنك.

وهدد المقتحم حينها ويدعى بسام وطالب بتسليمه 209 آلاف دولار أمريكي من أموال تخصه وشقيقه مودعة في البنك وطالب بها مرارا.