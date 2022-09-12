قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي استخدم طائرات مسيرة في الضفة الغربية

بدأ الجيش الإسرائيلي في تشغيل طائرات مُسيرة مسلحة في مدن الضفة الغربية، وذلك في سلسلة نشاطاته العسكرية التي جرت مؤخراً، وفق ما كشفت القناة 12 العبرية.

وقالت القناة العبرية، مساء الاثنين، إن ”الجيش الإسرائيلي استخدم هذا النوع من الطائرات المسيرة في عملياته الأخيرة بمدينتي جنين ونابلس“.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه ”تم تسيير طائرات بدون طيار محملة بالصواريخ؛ إلا أنها لم تشن هجمات بعد“.

واستدركت القناة العبرية: ”لكن إذا ظهرت حاجة عملياتية لتفعيلها سيتم ذلك“، لافتة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أجرت تدريبات على تشغيلها.

وأشارت القناة العبرية إلى أن ذلك يمثل تغييرا في طريقة استخدام الجيش الإسرائيلي لإطلاق النار في الضفة الغربية، مضيفةً: ”هناك قيود صارمة تتمثل في عدم إيذاء الأبرياء“.

يذكر أن ذلك يأتي في الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متسارعاً.

ويوم الأحد، قال رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت 312 هجوماً فلسطينياً كبيراً منذ بداية العام الجاري في المناطق الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك زيادة بنسبة 30% في العمليات المسلحة.

وأضاف بار أن ”السلطة الفلسطينية لا تفعل ما يكفي لمنعها، لقد قمنا باعتقال أكثر من 2000 شخص“، لافتاً إلى أن ”التصعيد الأمني يلزم إسرائيل وجيشها بالدخول بشكل يومي للمناطق الفلسطينية لاعتقال مطلوبين“، وفق القناة 13 العبرية.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“ إن إسرائيل نقلت رسالة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية مفادها بأن عليهم العمل بكامل قوتهم في المدن الشمالية بالضفة الغربية.