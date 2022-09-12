نائب يهاجم وزيرًا خلال جلسة للبرلمان الأردني: رفض مقابلتي بسبب شقيقته

اتهم النائب في البرلمان الأردني، خالد الشلول، وزير المياه والري محمد النجار، برفض إعطائه موعدا لمقابلته، وذلك بعد تقديم الأول شكوى ضد شقيقة الأخير، فيما تعهدت الحكومة بمتابعة الأمر.

وقال الشلول، خلال مناقشة مجلس النواب مواد مشروع قانون المجلس الطبي، إنه ”تقدم بطلب لوزير المياه، لبحث بعض القضايا التي تهم المواطنين، لكنه قال لي بالحرف الواحد، لن أعطيك موعدا، على أساس أنك تقدمت بشكوى ضد أختي“.

ولفت الشلول، إلى أن شقيقة الوزير، ”هي من قامت بسب وشتم وتحقير الشعب الأردني العظيم بأكمله قبل عدة أشهر، وأنا كنت كلفت من قبل شريحة كبيرة من الرأي العام بتقديم شكوى ضدها“.

وتابع ”قلت له سأعلم رئيس الوزراء ونائبه ورئيس مجلس النواب بالأمر“.

ودعا الشلول، زملاءه النواب إلى ”توقيع مذكرة بطرح الثقة بوزير المياه“. ويتيح الدستور الأردني، للنواب حجب الثقة عن وزراء الحكومة.

بدوره، رد وزير الإدارة المحلية ونائب رئيس الوزراء توفيق كريشان، على مداخلة الشلول.

وقال كريشان، إنه كان يتمنى من النائب إطلاع رئيس الوزراء أو نائبه على القضية، مضيفا أن ”رئيس الوزراء لا يقبل من أي وزير أن يتطاول على نائب، كما لا يجوز لأي نائب أن يتطاول على وزير“.

وتعهد كريشان، بوضع رئيس الوزراء بصورة القضية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، هاجمت سيدة ،تبين لاحقا أنها شقيقة وزير المياه، الأردنيين خلال مداخلة عبر إذاعة محلية.

ولاحقا، جرى تقديم شكاوى ضد السيدة، واتهامها بـ“إهانة“ الشعب الأردني.

يذكر أن جلسة مجلس النواب يوم الإثنين، شهدت جدلا بسبب المادة الـ17 من مشروع قانون مجلس النواب.

وأثير الجدل، بسبب إعفاء المادة فئة من الأطباء من امتحانات ”البورد“ في الأردن.

وأقر المجلس ”المادة الـ17“ من مشروع القانون كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية بعد نقاش موسع، ورفض الصياغة التي وضعتها الحكومة.