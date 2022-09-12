الصدر "وحيدا".. ما دلالات موقف السنة والأكراد بعد اجتماع بارزاني والحلبوسي؟

شكل موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي، الذي أعلنا عنه أمس الأحد، مفاجأة للأوساط السياسية العراقية، وسط تساؤلات عن موقف حليفهم مقتدى الصدر، وفيما إذا كان قرار حلفائه تم بالتنسيق معه، أم بشكل منفرد.

وفي اللقاء الذي جمع بارزاني والحلبوسي، أمس الأحد، في أربيل، اتفق الطرفان على ”أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع تأكيد ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات“.

وتشكيل الحكومة هي رغبة قوى الإطار التنسيقي، الذي رشح محمد شياع السوداني، لتلك المهمة، فيما يريد الصدر حل البرلمان، والذهاب سريعا نحو انتخابات مبكرة.

وكان الحلبوسي، وبارزاني، ضمن تحالف ”إنقاذ الوطن“ الذي يضم الصدر أيضا، وشكل خلال الأشهر الماضية، صداعا لقوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران.

وبعد انسحاب الصدر، من العملية السياسية، ونزول أنصاره إلى الشارع، كان بارزاني والحلبوسي، مؤيدين لخطواته ضمنيا، ورفضا الجلوس مباشرة مع قوى الإطار التنسيقي، وهو ما أعاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني.

وتضاربت الآراء حيال إمكانية اتخاذ هذا الموقف دون التنسيق مع مقتدى الصدر، لما يعنيه ذلك من تصعيد مقبل، فضلا عن العلاقة المتميزة بين الصدر من جهة، وبارزاني والحلبوسي من جهة أخرى.

استياء في صفوف الصدريين

لكن أجواء الصدريين بدت مستاءة من هذا الإعلان، واعتبرته أنه يسمح لقوى الإطار التنسيقي، بتشكيل الحكومة بعد انتهاء زيارة أربعينية الإمام الحسين“.

وقال عصام حسين، وهو عضو في التيار، عبر ”تويتر“: إلى الصدريين.. الصدر ما زال يصفكم بالثوار، وأيضا قال لا يحكم فينا الدعي، والأيام حُبلى ودعهم يتمنوا ويحلموا والعاقبة للأشد ثباتا“.

وأضاف ”دماء عاشوراء إضافة شرعية لحراكنا لأننا اليوم لا نواجه فاسدين فقط، إنما قتلة في أي لحظة تتحرك بنادقهم دون أي شعور بالمسؤولية تجاه حياة المواطن“.

فيما قال حساب ”أبو رسل العراقي“، عبر ”تويتر“ وهو يعبر عن وجه نظر الصدريين ”لهم البيانات الرنانة والاجتماعات في القصور العاجية، التي شيدوها من جماجم الفقراء والمحرومين، نحن لنا الميادين وساحات النضال الوطنية التي سقينا بذورها بدمائنا، فوا الله لن يحكم فينا الدعي ابن الدعي، ما زال فينا نفس يصعد وينزل وسترون العجب العجاب وما بعد الأربعين ببعيد“.

ليس اصطفافا

من جهته، قال عضو في تحالف السيادة إن ”الموقف الأخير، والسعي نحو تشكيل الحكومة، لا يعني الاصطفاف مع الإطار التنسيقي، بل التحرك نحو ما ينبغي، كما إننا راعينا مطالب الصدر، وهي حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، لكننا نرى أن البلاد بحاجة إلى سنة كاملة بحكومة مكتملة الصلاحيات، لتجري الانتخابات المبكرة“.

وأضاف العضو الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“ أن ”الديمقراطي والسيادة قدما جملة اشتراطات للإطار التنسيقي، لإعلان هذا الموقف، مثل: سحب المرشح محمد شياع السوداني، وتكليف الكاظمي أو شخصية أخرى تحظى بثقة الصدر، مع إبقاء الكوادر الصدرية في المراكز التي تسلموها سابقا، دون إقصائهم، وذلك لتعزيز التهدئة بين الجانبين، وعدم استفزاز الصدر مرة أخرى“.

الصدر بعيد

وتنتظر الأوساط السياسية انتهاء الزيارة الأربعينية لبدء حراك جديد نحو تشكيل الحكومة، وسط أنباء عن زيارة سيُجريها وفد ثلاثي إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، سيزورون الصدر، بهدف ”تخفيف الأزمة، وتثبيت الموقف الجديد“.

بدوره، يرى الخبير في الشأن العراقي، علي البيدر، أن ”الصدر بعيد عن اتفاق السيادة والديمقراطي الكردستاني، وهذا يعود إلى عدم مشاورتهم عندما انسحب هو من البرلمان، لذلك هم يفعلون ما يرونه صحيحا ويناسب مصالحهم“.

وأشار إلى أن ”الصدر عليه اليوم تحمل مسؤولية تحركاته السياسية، وما فعله حلفاء الصدر يمثل عين الصواب، ويجب أن يتم إنهاء الأزمة السياسية بالمزيد من التوافق وتشكيل الحكومة والذهاب نحو خيارات سياسية أفضل من بقاء الأزمة“.

وأضاف في حديث لـ“إرم نيوز“ أن ”على الصدر الانتظار خلال هذه المرحلة، -وإن كان سيبقى وحيدا- لكن ينتظر تنفيذ وعود قوى الإطار التنسيقي، وأن يتعامل معها وفق التجربة الديمقراطية، وما يتلاءم مع مبادئ الدستور العراقي“.