العراق.. قتلى بقصف تركي لسيارتين تابعتين لحزب العمال الكردستاني في نينوى

استهدفت طائرة حربية تركية، اليوم الأحد، سيارتين تابعتين لحزب العمال الكردستاني في محافظة نينوى شمال العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”طائرة حربية تركية شنت ضربة جوية على منطقة باري التابعة لقضاء سنجار ضمن محافظة نينوى؛ ما أدى إلى احتراق سيارتين تابعتين لحزب العمال الكردستاني“.

وبينت المصادر أن ”الضربة الجوية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر حزب العمال الكردستاني، الذين كانوا في السيارتين، لكن حتى الآن لم يُعرف عدد القتلى أو هوياتهم، بسبب إخلائهم من قبل حزب العمال الكردستاني ومنع أي جهة من الاقتراب من السيارتين اللتين تم قصفهما لعدم كشف عدد القتلى وهوياتهم“.

ومنذ العام 2020، شنت تركيا أربع عمليات عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان، وكان آخرها عملية ”المخلب – القفل“ التي أعلن عن انطلاقها الجيش التركي في الـ18 من نيسان/ أبريل الماضي.

وأدى القصف التركي المتكرر على مواقع وجود عناصر حزب العمال الكردستاني إلى تضرر العديد من القرى وهجرة سكانها، إضافة إلى سقوط ضحايا.