الصدر يدعو أنصاره للتوجه إلى كربلاء.. ويحذر من الاعتداء على الزوار الإيرانيين

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، من سماهم بـ“الثوار“، إلى السير نحو كربلاء لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، فيما أصدر عدة توصيات لأنصاره بشأن المشاركة بهذه الزيارة أبرزها عدم التعرض للزوار الإيرانيين.

وقال الصدر، في تغريدة له عبر منصة ”تويتر“، إنه ”على كل محبي الإصلاح ممن ثاروا ضد الظلام والفساد.. السير نحو قبلة الاصلاح (كربلاء) ونحو إمام الإصلاح: سيدي ومولاي الحسين بن علي روحي له الفداء“.

وشدد الصدر على عدم رفع ”الصور مطلقا لا لشهداء ولا لغيرهم، وعدم ارتداء الأكفان أو أي زي يميزهم عن باقي الزوار مطلقا ولاسيما الزي العسكري مع ضرورة الالتزام بأعلى مستويات الصبر والحكمة والأخلاق“.

وبين أن ”كل من يعصي التعليمات من أي جهة كانت فعلى القوات الأمنية التعامل معه بحزم وبلا تهاون، فهو مندس ومبغض للشعائر الحسينية، كما أن كيل التهم للآخرين ووصفهم بالبعثية أو الإرهابية أو الميليشياوية أو غيرها من الأوصاف في هذه الزيارة ممنوع بل هو حرام وإرجاف“.

وأضاف زعيم التيار الصدري أن ”التعدي على الزوار الأجانب (غير العراقيين) وبالأخص (الإخوة الإيرانيين) باليد أو باللسان أو المنشورات أو بأي طريقة كانت، أمر ممقوت وقبيح وممنوع بل حرام ومخالف لكل الأعراف“.

وشدد على أنه ”يمنع حمل السلاح بأصنافه كافة وحرمته خلال الزيارة“، قائلا: ”من يخالف ذلك فأمره موكول إلى الجهات الأمنية، كما من الضروري إبعاد تشكيلات الحشد وسرايا السلام عن مسك الأرض أو السيطرات أو القيام بأي عمل أمني هذا العام فهذا أمر ضروري قد لا تُحمد عقباه إن تم ذلك“.

وأكد الصدر أن ”كل من يخالف (هذه التعليمات) فنحن براء منه ولا ينتمي إلينا لا من قريب ولا من بعيد ولا يلومنّ إلا نفسه“.

ويقوم الشيعة في مختلف البلدان العربية والإسلامية، بإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، في مدينة كربلاء، في أجواء مليئة بالحزن والبكاء، كما ترفع الرايات السوداء وسط طقوس جنائزية.