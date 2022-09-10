موقع عبري: بايدن تدخل بشكل شخصي في محادثات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

كشف موقع ”واللا“ العبري، مساء السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تدخل بشكل شخصي في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والتي يقودها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين.

ونقل الموقع العبري عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن ”بايدن شدد على أن قضية الحدود البحرية بين تل أبيب وبيروت أصبحت ملحة، وأن عدم وجود اتفاق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة“.

وأوضح الموقع العبري أن ”بايدن أكد في المحادثة الهاتفية الأخيرة التي أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنه مهتم بالتوصل لاتفاق خلال أسابيع قليلة“.

وفي السياق، أكد مسؤولون إسرائيليون كبار أنه تم إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة مع لبنان بالوساطة الأمريكية فيما يتعلق بالحدود البحرية بين البلدين، وفق الموقع العبري.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه ”لا يزال هناك بعض الثغرات العالقة في المحادثات غير المباشرة مع لبنان“، مؤكدين أنها بحاجة لمزيد من الوقت من أجل سدها.

ويوم الجمعة، التقى الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت، وبحث معه المفاوضات مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية، بعد لقائه في تل أبيب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشفيز.

وشدد الموقع العبري على أن الزيارة الأخيرة للوسيط الأمريكي لإسرائيل ولبنان كانت ”حاسمة“، خاصة فيما يتعلق بمحاولات حل النزاع على الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق بين الدول، ومنع التصعيد على الحدود الشمالية.

وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عن رغبتهم في التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية في أقرب وقت ممكن، في حين يواصل حزب الله اللبناني تهديداته بشأن إمكانية الدخول في حرب إذا لم يتم الحفاظ على الحقوق اللبنانية.