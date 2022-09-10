العراق يعلن مقتل أحد قياديي داعش بضربة جوية في محافظة صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش بضربة جوية في محافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وذكرت الخلية في بيان لها أنه ”من خلال المعلومات الاستخباراتية التي زودت بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية سلاح الجو العراقي، قام سلاح الجو بدك أوكار داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين، والمتواجد بداخلها قيادات مهمة من تلك العصابات الإجرامية“.

وبينت أنه ”تم خلال الضربة الجوية مقتل الإرهابي محمد رشيد جاسم المكنى أبو حذيفة وأبو فاطمة، عسكري ولاية صلاح الدين، وهو من الإرهابيين الخطرين والمشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين خلال الفترات الماضية، ويعتبر أحد قيادات داعش الإرهابي“.

وبالرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في عدد من المدن العراقية، فيما يواصل عناصر هذا التنظيم هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته، يوقع خلالها عددًا من القتلى والجرحى بصفوف القوات العراقية والمدنيين.