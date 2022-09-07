وزير الداخلية الايراني يتوجه إلى بغداد لمعالجة مشاكل معابر "زيارة الأربعين"

أفادت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية شبه الرسمية، بأن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي سيتوجه اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد للبحث في مسألة دخول الإيرانيين إلى العراق لإحياء أربعينية الحسين.

وقالت الوكالة في خبر مقتضب، إنه ”من المقرر أن يتوجه وحيدي إلى العراق الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين لحل المشاكل التي يواجهها بعض الزوار الإيرانيين وتسهيل عملية دخولهم الأراضي العراقية“.

وفي السياق، طالبت السلطات الإيرانية مواطنيها بالامتناع عن الذهاب إلى حدود خسروي (المنذرية) الرابطة بين محافظة ديالى العراقية وإيران في الوقت الحالي.

وقالت السلطات في بيان: ”على الزائرين الراغبين في السفر من معبر خسروي الحدودي إلى الزيارة الأربعينية الامتناع عن زيارة هذه الحدود في الوقت الحالي“.

وأضافت أن ”الجانب العراقي ليس لديه شروط مواتية على هذه الحدود، بما في ذلك توفير المياه ونقل الحجاج“، موضحة أن ”سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق يحاول حل المشكلة“.

كما ذكرت وكالة أنباء فارس أن ”النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني محمد مخبر اتصل هاتفيا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

وفي السياق، قال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة ”شفق نيوز“ إن ”رئيس مجلس الوزراء، تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر“.

ويوم الثلاثاء، كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عن دخول أكثر من 173 ألف زائر أجنبي إلى البلاد براً وجواً للمشاركة في الزيارة الأربعينية التي تصادف يوم السبت 17 أيلول الجاري.

ويقوم الشيعة في مختلف البلدان العربية والإسلامية، بإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء، في أجواء من “اللطيمات” وهي الحزن والبكاء، كما يتم رفع الرايات السوداء، وسط المجالس وسط طقوس جنائزية.