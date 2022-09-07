سوريا: غارات إسرائيل على مطار حلب "ترقى إلى جريمة حرب"

اعتبرت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء، أن الضربات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية ”جريمة حرب بموجب القانون الدولي“.

وأشارت الوزارة في بيان على وجه التحديد إلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي وقعت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروج الموقع عن الخدمة للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال البيان الذي نقلته ”رويترز“: ”لا بد أن تُحاسب إسرائيل عليها“.

وكان 3 أشخاص على الأقل قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية على المطار ومحيطه وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء.

وألحقت الضربات، ليل الثلاثاء، أَضرارا بالمدرج الرئيسي، ما أدى إلى توقف العمل فيه، وفق الإعلام الرسمي، وتحويل رحلات إلى مطار دمشق الدولي، كما أوردت ”فرانس برس“.

وقبل أسبوع، استهدفت إسرائيل مطار حلب ما ألحق أضراراً مادية به، وفق الإعلام الرسمي.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.