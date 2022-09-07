ثلاثة قتلى جراء قصف إسرائيلي لمطار حلب الدولي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قُتل 3 أشخاص على الأقل جراء ضربات إسرائيلية، استهدفت ليلاً مطار حلب الدولي ومحيطه للمرة الثانية خلال أسبوع وتسببت بخروجه من الخدمة، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء.

وألحقت الضربات، ليل الثلاثاء، أَضرارا بالمدرج الرئيسي، ما أدى إلى توقف العمل فيه، وفق الإعلام الرسمي، وتحويل رحلات إلى مطار دمشق الدولي.

وتحدث المرصد عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح جراء الضربات، لم تتضح جنسياتهم وهوياتهم بعد.

وأدت الضربات، وفق المرصد، إلى تدمير مستودع تابع لمجموعات موالية لإيران.

وأعلنت شركة ”أجنحة الشام“ الخاصة للطيران الوحيدة في سوريا، أنه ”بسبب الظروف الحالية سيتم تحويل كافة رحلاتنا من مطار حلب إلى مطار دمشق الدولي“.

وفي الأول من الشهر الحالي، استهدفت إسرائيل مطار حلب ما ألحق أضراراً مادية به، وفق الإعلام الرسمي.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وتؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة في سوريا في مهام استشارية.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ويبرر الجيش الإسرائيلي الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل.