الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا خلال عملية أمنية في الضفة الغربية

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا، صباح الأربعاء، في عملية أمنية نفذها في شمال الضفة الغربية المحتلة الذي يشهد اشتباكات منذ أشهر، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة، إن ”يونس غسان تايه ”21 عاما“ استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة“ الواقع بين بلدتي طوباس وجنين في الضفة الغربية.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأعلنت فصائل العمل الوطني إضرابا شاملا في محافظة طوباس، حِدادا على روح الشهيد تايه، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بحسب بيان نشرته وكالة ”وفا“ الرسمية.

ومنذ سلسلة هجمات ضد إسرائيل في آذار/مارس الماضي قُتِل فيها 19 شخصا، كثف الجيش عملياته في شمال الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين حيث تنشط مجموعات فلسطينية مسلحة.

وتتخلل هذه العمليات ،التي تهدف إلى اعتقال المشتبه فيهم حسب الجيش الإسرائيلي، مواجهات مع السكان.

وقال قائد الجيش الإسرائيلي ،أفيف كوخافي الإثنين، إنه تم اعتقال نحو 1500 مطلوب وإحباط مئات الهجمات.

واستشهد فلسطيني وجُرح 16 آخرون الثلاثاء في عملية إسرائيلية في جنين لتدمير منزل منفذ هجوم سقط فيه قتلى الربيع الماضي في ”تل أبيب“.