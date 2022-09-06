نقل وزير الصناعة العراقي للمستشفى إثر تعرضه لحادث سير

نُقل وزير الصناعة العراقي، منهل الخباز، مساء الثلاثاء إلى المستشفى، إثر تعرض مركبته لحادث سير في محافظة صلاح الدين.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن مركبة الخباز التي كانت تقله انقلبت لأسباب غير معروفة، مما أدى إلى إصابته مع عدد من أفراد حمايته، وذلك في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

من جهته، قال قائم مقام قضاء بيجي محمد محمود، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية ”واع“، إن الخباز ”أصيب بجراح طفيفة، إثر انقلاب سيارته“.

لكن مديرية صحة محافظة صلاح الدين، أعلنت إدخال الخباز إلى غرفة العمليات، فيما أكدت أن إصابته متوسطة.

وعُين ”الخباز“ في منصبه ضمن طاقم حكومة الكاظمي، في مايو/ أيار من العام 2020.

ويعاني طريق قضاء بيجي، من التعرجات الكبيرة، وعدم تزفيته وتعبيده بطريقه ملائمة منذ عدة سنوات، فيما تبدو آثار الحرب على تنظيم داعش الذي دخل المدينة العام 2015، ماثلة للعيان على هذا الطريق.