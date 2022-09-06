إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

أخبار

نقل وزير الصناعة العراقي للمستشفى إثر تعرضه لحادث سير
تاريخ النشر: 06 سبتمبر 2022 21:32 GMT
تاريخ التحديث: 06 سبتمبر 2022 22:16 GMT

نقل وزير الصناعة العراقي للمستشفى إثر تعرضه لحادث سير

نُقل وزير الصناعة العراقي، منهل الخباز، مساء الثلاثاء إلى المستشفى، إثر تعرض مركبته لحادث سير  في محافظة صلاح الدين. وقالت مصادر أمنية عراقية، إن مركبة الخباز

+A -A
المصدر: بغداد – إرم نيوز

نُقل وزير الصناعة العراقي، منهل الخباز، مساء الثلاثاء إلى المستشفى، إثر تعرض مركبته لحادث سير  في محافظة صلاح الدين.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن مركبة الخباز التي كانت تقله انقلبت لأسباب غير معروفة، مما أدى إلى إصابته مع عدد من أفراد حمايته، وذلك في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

من جهته، قال قائم مقام قضاء بيجي محمد محمود، لوكالة  الأنباء العراقية الرسمية ”واع“، إن الخباز ”أصيب بجراح طفيفة، إثر انقلاب سيارته“.

لكن مديرية صحة محافظة صلاح الدين، أعلنت إدخال الخباز إلى غرفة العمليات، فيما أكدت أن إصابته متوسطة.

وعُين ”الخباز“ في منصبه ضمن طاقم حكومة الكاظمي، في مايو/ أيار من العام 2020.

ويعاني طريق قضاء بيجي، من التعرجات الكبيرة، وعدم تزفيته وتعبيده بطريقه ملائمة منذ عدة سنوات، فيما تبدو آثار الحرب على تنظيم داعش الذي دخل المدينة العام 2015، ماثلة للعيان على هذا الطريق.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play