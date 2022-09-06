المغرب يوجه رسالة إلى الدول المشاركة في القمة العربية المقبلة

وجه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء، رسالة إلى الدول المشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال بوريطة إن ”القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أي حسابات ضيقة“.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف أن ”السياق الدولي والعربي يسائل القمة المقبلة لتنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو منطق متجاوز، وتوطيد الثقة اللازمة، والتقيد بالأدوار الخاصة بكل طرف“.

ودعا إلى ”قراءة موضوعية لواقع العالم العربي، المشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية“.

ولفت إلى ”المخططات الخارجية والداخلية الهادفة إلى التقسيم ودعم نزعات الانفصال وإشعال الصراعات الحدودية والعرقية والطائفية والقبلية، واستنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها“.

وذكر بوريطة أن ”الإشكال الرئيسي يكمن في غياب رؤية مشتركة واضحة لمواجهة تلك التحديات، بما يحافظ على أمن الدول واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية“.

وأردف أن ”العالم العربي أمام مفترق طرق جد صعب، يفرض علينا بإلحاح تجاوز المعوقات التي تحول دون تعزيز اللحمة والتضامن بين أقطارنا العربية“.

وتابع الوزير المغربي: ”آن الأوان لوضع أسس قوية لشراكة عربية مندمجة تهدف إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك، وبناء نظام جماعي حديث ومتجدد وفعال، يوفر الشروط الموضوعية للتعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد والإنسان العربي“.

وتظهر الجزائر استعدادا كبيرا لاستضافة القمة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والتي أكد الرئيس عبدالمجيد تبون، أنها ”ستكون ناجحة“.

وتأتي القمة أيضا في ظل توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب منذ سنوات، على خلفية ملف الصحراء الغربية.