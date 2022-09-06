القاهرة.. السيسي وعباس يبحثان تطورات القضية الفلسطينية والتهدئة بغزة

بحث الرئيسان المصري، عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وجهود التهدئة في قطاع غزة.

وكان السيسي استقبل عباس، الذي يجري زيارة رسمية إلى القاهرة، في قصر الاتحادية، حسبما أفاد بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال البيان إن الرئيس المصري، شدد خلال اللقاء على ”أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة، خاصة في قطاع غزة“.

وأكد السيسي، ”استمرار مصر في تقديم كل أوجه الدعم الممكن للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.

إلى ذلك، أعرب الرئيس الفلسطيني عن ”تقديره لجهود مصر ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية“.

وأشاد عباس وفق البيان ”بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية“.

من جانب آخر، ذكر بيان رئاسة الجمهورية المصرية، أن السيسي استقبل وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، والسفير الجزائري بالقاهرة حميد شبيرة.

وقال إن ”وزير خارجية الجزائر سلّم السيسي رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت دعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع نوفمبر المقبل“.

وتطرق اللقاء كذلك إلى القضايا الثنائية ومستجدات التطورات الإقليمية والدولية، بحسب البيان.