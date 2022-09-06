عون: "توتال" قد تساعد لبنان في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

نقل حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع ”تويتر“ عن الرئيس ميشال عون قوله، اليوم الثلاثاء، إن شركة النفط والغاز الفرنسية ”توتال“ يمكن أن تكون طرفا ثالثا يساعد لبنان في حل مشكلة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ومن المقرر أن يجري عون ”اتصالات للمساعدة في هذا الشأن“، وفقا لتغريدة نقلتها رويترز.

والمعروف أن عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين تمت بموجب المرسوم 6433 للعام 2011، الذي حدد الحقوق اللبنانية في المناطق البحرية المتنازع عليها بمساحة تبلغ 860 كيلومترا مربعا، وفقا للخرائط التي سلمها لبنان في حينه لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك.