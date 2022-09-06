الجيش الإسرائيلي يفجر منزل رعد خازم ويقتل فلسطينيا في جنين

أكدت مصادر طبية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام الأخير بعشرات الآليات مخيم جنين، لتنفيذ أمر هدم منزل الفلسطيني رعد خازم، منفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب التي قُتل فيها إسرائيليان وأصيب 14 آخرون.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، ”استشهاد الشاب محمد موسى محمد سباعنة (29 عاماً) وإصابة سبعة آخرين، أحدهم بجروح حرجة، برصاص القوات الاسرائيلية، في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية“.

وقالت إن ”نحو 100 آلية عسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت المدينة من عدة محاور، وأغلقت مداخلها، فيما انتشرت قوات الجش في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة“.

ونجحت قوات الجيش الإسرائيلي في تفجير بيت رعد خازم في جنين، والذي تطارد القوات الإسرائيلية والده.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، في المنطقة الشرقية بمدينة جنين، ما أدى لسقوط 12 مصاباً بعضهم في حالة الخطر الشديد.

وذكرت تقارير عبرية أن جهاز الأمن الإسرائيلي المعروف باسم ”الشاباك“ يستعد للتصعيد في المدن الفلسطيني.

ويستعد الجيش الإسرائيلي للعمل بشكل مكثف ضد النشطاء الفلسطينيين بشكل رئيسي في مدن نابلس وجنين، حيث تم الكشف عن تزايد عمليات إطلاق النار وتراجع الاستقرار، والسبب تفكك موقف السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرته قناة ”كان“ العبرية الرسمية.