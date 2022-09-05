الأمم المتحدة تدين إعدام 5 فلسطينيين في غزة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

دانت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، إعدام حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، 5 فلسطينيين، معتبرة أنه ”انتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية“.

وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بـ 5 مدانين، اثنين بتهمة ”التخابر“ مع إسرائيل و3 بتهمة القتل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان رافينا شمداساني: ”ندين إعدام 5 سجناء في غزة ونحث سلطات الأمر الواقع في غزة على إعلان وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام“.

وأضافت: ”ندعو دولة فلسطين إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام على أراضيها“.

وتابعت شمداساني، أن ”عمليات الإعدام هذه تشكل انتهاكا صارخا لقوانين دولة فلسطين والتزاماتها القانونية الدولية“.

وأردفت: ”لم يتم الحصول على موافقة الرئيس الفلسطيني كما يقتضي القانون الفلسطيني ولم يمنح السجناء الذين تم إعدامهم فرصة الحصول على عفو أو تدبير رأفة“.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد عبر الأحد عن قلقه من تنفيذ أحكام الإعدام هذه، وهي الأولى التي تنفذ في القطاع منذ أكثر من خمس سنوات.

وحسب المركز، ارتفعت أحكام الإعدام المنفذة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 إلى 46 حكمًا، بينها 44 حكمًا نفذت في قطاع غزة وحكمان في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المركز في بيان أن 33 حكما بالإعدام نفذت في قطاع غزة بعد الانقسام بين حركتي فتح وحماس ودون مصادقة الرئيس محمود عباس.

وشهد العام الحالي ارتفاعا في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة والتي بلغت 17 حكما، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة بالإعدام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى 270 حكما، 240 منها في قطاع غزة.