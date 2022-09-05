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اعتقال مدير أمن ميسان العراقية بعد تلقيه رشوة
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2022 14:24 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2022 14:30 GMT

اعتقال مدير أمن ميسان العراقية بعد تلقيه رشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال مدير أمن محافظة ميسان (شرق)، متلبساً بالجرم المشهود داخل مكتبه، بعد تلقيه رشوة مالية إثر ابتزاز

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المصدر: أ ف ب

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال مدير أمن محافظة ميسان (شرق)، متلبساً بالجرم المشهود داخل مكتبه، بعد تلقيه رشوة مالية إثر ابتزاز مواطنين ومساومتهم.

وأفادت الهيئة، في بيان، أنها تلقت عبر ”مصادرها السريَّة معلوماتٍ تفيد بإقدام مدير الأمن الوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقيَّة المودعة لدى المديرية“، لافتةً أن ”تلك المصادر أكدت طلب المشكو منه مبلغا من المال“.

وأضافت أنها ”ألفت، فور تلقيها المعلومات، فريق عملٍ من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان، إذ تم نصب كمينٍ محكمٍ للإيقاع بالمتهم، وتم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة“.

وصورت أجهزة هيئة النزاهة عملية دهم مقر مديرية الأمن في ميسان والقبض على الشخص المعني.

وحلّ العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.

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