اغتيال ضابط في قوة مكافحة المخدرات بالعراق

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت مصادر أمنية عراقية، الإثنين، اغتيال ضابط رفيع في قوة مكافحة المخدرات التابعة لجهاز الأمن الوطني ومرافقه، في هجوم مسلح وسط مدينة العمارة، جنوب العراق.

وأوضحت المصادر أن مسلحين يستقلون سيارة ”بيك آب“ أطلقوا النار على العميد قاسم داود سلمان، مسؤول وحدة المخدرات في الأمن الوطني مع سائقه؛ ما أدى لمقتلهما“.

كما أدى الهجوم إلى إصابة أحد أفراد حمايته بجروح.

وأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في تغريدة على تويتر، أن مقتل سلمان ”سيعزز من إصرار الجهاز على مواصلة العمل الدؤوب لمواجهة العصابات الإجرامية وتجار المخدرات“.

وفي شباط/ فبراير الماضي، اغتيل القاضي فيصل خصاف الساعدي، المتخصص في قضايا المخدرات برصاص مسلحين في العمارة.

وتشهد محافظة ميسان، وعاصمتها العمارة، الواقعة في الجنوب العراقي ذي الغالبية الشيعية، بين حين وآخر توترا أمنيا؛ بسبب نزاعات عشائرية وتصفية حسابات سياسية وانتشار تهريب المخدرات في هذه المحافظة الحدودية مع إيران.

وتزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خصوصا في جنوب ووسط العراق الذي بات طريقًا أساسيًا لتهريبها والاتجار بها.

وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، مطلع العام الحالي، أن ”محافظتي البصرة وميسان تحتلان المرتبة الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية“.