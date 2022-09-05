الأمم المتحدة تحذر من مجاعة "وشيكة" في الصومال

حذرت الأمم المتحدة، يوم الإثنين، من حدوث مجاعة وشيكة في مناطق بالصومال خلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى كانون الأول/ ديسمبر، مع تفاقم الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية.

وتشهد منطقة القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، ويقول الخبراء، إن المنطقة في طريقها إلى تسجيل شح في الأمطار للموسم الخامس على التوالي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، في مؤتمر صحفي في العاصمة الصومالية مقديشو: ”المجاعة على الأبواب“.

وأوضح جريفيث أن هناك مؤشرات على أن هناك مجاعة ستحدث في مناطق من جنوب وسط الصومال، لكنها أسوأ من تلك التي حدثت في عامي 2010 و2011؛ بسبب أربعة مواسم من شح الأمطار وعقود من الصراعات.

وفي عام 2011، عانت الصومال من مجاعة أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص، معظمهم من الأطفال.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية، اليوم الإثنين، إنه في عام 2011، جاء الإعلان عن المجاعة متأخرا جدا.

وأوضح رئيس اللجنة ديفيد ميليباند في بيان: ”الناس يموتون بالفعل … خلال المجاعة السابقة في الصومال عام 2011، تم إعلان المجاعة بعد حدوث نصف الوفيات“.