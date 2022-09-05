مقتدى الصدر لأنصاره: استمروا على الإصلاح.. و"لن يحكم فينا ابن الدعي"

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، أنصاره إلى ”الاستمرار على الإصلاح“، وذلك بالتزامن مع اجتماع الكتل والأحزاب السياسية بدعوة من رئيس الحكومة العراقية.

وقال الصدر في تغريدة عبر ”تويتر“: ”استمروا على الإصلاح مهما حدث، فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون.. ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائنًا من كان“.

تغريدة الصدر جاءت بالتزامن مع اجتماع الكتل والأحزاب السياسية في القصر الحكومي برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ بهدف الوصول إلى تفاهمات لحل الأزمة السياسية التي يمر بها العراق منذ أكثر من 10 أشهر.

وكانت القوى السياسية العراقية قد عقدت اجتماعها الأول برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد، بمقاطعة التيار الصدري، في 17 آب / أغسطس الماضي، دون أن يفضي إلى أية حلول ونتائج لحلّ الأزمة السياسية.

واتفقت قوى الإطار التنسيقي في العراق، يوم السبت، على تأجيل فكرة عقد جلسة لمجلس النواب بهدف المضي بعملية تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمنع أي تصعيد جديد مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأنصاره.

وتصاعدت حدة الأزمة في العراق؛ بعد لجوء الفصائل المسلحة إلى العنف، يوم الثلاثاء الماضي، وعلى الرغم من إعلان الصدر، وقف إطلاق النار، فإن مدينة البصرة شهدت، يوم الخميس، اشتباكات دامية بين سرايا السلام التابعة للصدر، وميليشيات عصائب أهل الحق.

ويتضاعف القلق في الشارع العراقي من استمرار الأزمة السياسية الأطول في البلاد منذ الغزو الأمريكي للعراق، العام 2003، بعد دخول الميليشيات والجماعات المسلحة الحليفة لإيران على خط الأزمة، بالاصطفاف مع قوى ”الإطار التنسيقي“ ضد ”التيار الصدري“ بزعامة مقتدى الصدر، الذي تصدر الانتخابات الأخيرة التي أجريت في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.