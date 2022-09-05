استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي خلال مواجهات في جنين

استشهد شاب فلسطيني، يوم الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اندلاع مواجهات عنيفة في بلدة ”قباطية“ بمدينة جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ”الشاب طاهر محمد زكارنة، البالغ من العمر 19 عاما، استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في قباطية جنوب جنين“.

وأكدت الوزارة أن الشاب زكارنة ”أصيب برصاصة في الرأس، وأخرى في القدم اليمنى، ورصاصة في الفخذ الأيسر، وحروق؛ ما أدى إلى استشهاده بعد وصوله المستشفى“.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، أن ”شابا آخر أصيب برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها قباطية، كما اعتقلت ثلاثة آخرين“.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن القوات الإسرائيلية ”اقتحمت عدة منازل في مدينة جنين، حيث نفذت سلسلة اعتقالات بصفوف المواطنين الفلسطينيين؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة“.

ودارت اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش الإسرائيلي، ومسلحين فلسطينيين، في أثناء اقتحام بلدة قباطية.

بينما أعلن الجيش الإسرائيلي ،في بيان مقتضب، اعتقاله الليلة الماضية 17 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي بشكل يومي اقتحامات للمدن الفلسطينية تستهدف القبض على المسلحين الفلسطينيين الذين تقول إسرائيل إنهم ”يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية“.