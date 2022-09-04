علي فاضل: وزير النفط العراقي متهم في 36 قضية فساد

قال الصحفي العراقي علي فاضل، إن وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، والذي تم تكليفه أخيرا بتسيير أعمال وزارة المالية، متهم في 36 قضية فساد خلال فترة توليه منصب وزير المالية ومناصب حكومية أخرى.

وكان فاضل، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، نشر ”تسريبات“ صوتية لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أثارت جدلا وبالذات بين قيادات الفصائل الشيعية.

وفي تسجيله الجديد، اليوم الأحد، عبر ”يوتيوب“ زعم فاضل أن وزير النفط إحسان عبدالجبار متورط في عشرات قضايا الفساد.

وخاطب فاضل القضاء والقضاة العراقيين مبديا استعداده لتزويدهم بملخصات للوثائق التي تتهم عبد الجبار باختلاس أكثر من مليون دولار إضافة إلى فساد في تعيينات عدة.

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، سرب علي فاضل سلسلة من التسجيلات – بما في ذلك مقاطع صوتية للمالكي تطال عددا من الشخصيات السياسية الشيعية البارزة.