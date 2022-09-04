مفوضية الانتخابات الليبية تعلن جاهزيتها لاستكمال المسار الانتخابي

قالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، إنها جاهزة بالكامل لاستئناف إجراء العملية الانتخابية حال توافر البيئة السياسية التوافقية وهدوء الأوضاع الأمنية.

يأتي ذلك غداة تعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا جديدا في ليبيا.

وقالت المفوضية، في بيان لها: ”نعلن انقضاء المدة الزمنية الممنوحة من مجلس النواب لرفع القوة القاهرة عن الانتخابات دون تحقيق أي تقدم يذكر“.

وتابعت أن ”الظروف السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف الانتخابات لم تساعد على معالجة القوة القاهرة ضمانا لاستئنافها“.

وجاء إعلان المفوضية بعد يوم واحد من تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم هناك.

ويعد باتيلي أول أفريقي يشغل منصب المبعوث الأممي في ليبيا والثامن منذ تفجر الأوضاع بعد انتفاضة 17 شباط/ فبراير، التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد تدخل واسع من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت الصين وروسيا أبرز القوى الدولية التي أصرت على تعيين مبعوث من أفريقيا في ليبيا، وعرقلا عدة مقترحات بسبب ذلك.

ووُلد باتيلي في العام 1947، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة برمنغهام بإنجلترا، وله مؤلفات في السياسة والتاريخ، كما ترشح للرئاسة في السنغال عام 1993، وعين وزيرًا للبيئة حتى عام 1998.

كما عمل باتيلي دبلوماسيًا بالأمم المتحدة. ومنذ العام 2014 أُسندت إليه مهمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بوسط أفريقيا.

وعمل في العام 2021 خبيرا مستقلا للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب ما نشره موقع الأمم المتحدة.

وجاء تعيين باتيلي بعد مرور 9 أشهر على استقالة الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش قبل انهيار الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز قد غادرت منصبها في تموز/ يوليو الماضي قبل أن يحتدم الصراع حول السلطة التنفيذية في ليبيا.