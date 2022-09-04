إصابة 7 إسرائيليين بعملية إطلاق نار على حافلة في غور الأردن

أصيب 7 إسرئيليين، اليوم الأحد، بجراح متفاوتة ما بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة، جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين في منطقة غور الأردن.

وبحسب قناة ”كان“ الإخبارية، أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، جراء إطلاق النار على حافلة للجنود على شارع 578 في غور الأردن، كما أصيب 5 جنود آخرين ومدني بجروح طفيفة في الهجوم. وتم القبض على اثنين من منفذي الهجوم بحوزتهما أسلحة في سيارتهما التي استخدموها في تنفيذ العملية.

وقالت القناة العبرية الرسمية، إن ”مركبة مسرعة أطلقت النار باتجاه حافلة للمسوطنين على شارع 578 في غور الأردن“، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي هرعت للمكان لتفقد الإصابات.

وأضافت القناة: ”وقعت 7 إصابات في عملية إطلاق النار على حافلة إسرائيلية، بينها إصابتان بالرصاص وإصابتان بشظايا زجاج الحافلة“.

ووفق القناة العبرية، ”تم إطلاق 5 رصاصات على الحافلة الإسرائيلية“.

واستطردت القناة ”أغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في منطقة إطلاق النار، حيث تقوم قوات من الجيش بعمليات تمشيط بحثا عن مشتبه ثالث“.

يشار إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون في مناطق الضفة الغربية خلال الأسابيع الماضية.

ويوم الجمعة الماضي، أصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في هجوم طعن قرب مستوطنة ”كريات أربعة“ في مدينة الخليل.

وفقًا لما ذكرته قناة ”كان“ العبرية الرسمية، فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، والجيش يستعدان للتصعيد بشكل مكثف ضد النشطاء الفلسطينيين في المدن الفلسطينية، وخاصة في مدن نابلس وجنين، حيث تم الكشف عن تزايد عمليات إطلاق النار وتراجع الاستقرار الأمني فيهما، بسبب تفكك موقف السلطة الفلسطينية.