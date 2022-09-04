العراق: رئيس مجلس النواب يدعو لتحديد موعد الانتخابات المبكرة نهاية العام المقبل

طالب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

وشدد الحلبوسي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، ضرورة أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها، ومنها انتخاب رئيس للجمهورية.

وأوصى رئيس مجلس النواب اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.

ومن مطالب الحلبوسي بحسب بيانه، ”إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010“.

وشمل بيانه أهمية إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، بحسب المادة 92 من الدستور.

وطالب الحلبوسي بإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع أصنافها، على أن تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية.

وأضاف بيانه، إن من المطالب: ”العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هُجّروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن“.

وختم الحلبوسي بيانه على أن يشمل جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة، تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.