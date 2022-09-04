الأمن العراقي يعلن مقتل "أبو دنيا" القيادي البارز في تنظيم داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش، يكنى ”ابو دنيا“ في محافظة كركوك شمال البلاد.

وقالت الخلية في بيان صدر عنها، إنه ”من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك، إذ عملت الوكالة بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر“.

وأضافت أنه ”تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة الشجعان في صقور الجو في طيران القوة الجوية، أسفرت عن مقتل ما يسمى المسؤول الأمني لقاطع الدبس بمحافظة كركوك والمكنى أبو دنيا واثنين من معاونية، وقد خرجت قوة من وكالة الاستخبارات لتفتيش المكان وعثرت على أشلاء القتلى“.

ورغم مرور أكثر من 5 سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، إلا أن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة عناصر التنظيم في عدد من المدن العراقية، فيما يواصل عناصر هذا التنظيم هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته يوقِع خلالها عددا من القتلى والجرحى بصفوف القوات العراقية والمدنيين.