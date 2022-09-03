الصومال.. مقتل 17 مدنيا في هجوم لمتشددين وسط البلاد

قُتل 17 شخصًا وأصيب آخرون اليوم السبت، إثر هجوم شنه متشددون في إقليم هيران وسط الصومال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن ”مليشيات حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، شنت هجوما ضد مركبات نقل جماعي في منطقة أفر إردود على بعد 25 كم عن مدينة بلدوين قبل أن يضرموا النيران فيها“.

وأوضحت أن ”الهجوم أسفر عن مقتل 17 مدنيًا بينهم نساء وأطفال بالإضافة إلى إصابة آخرين“.

وأشارت إلى أن ”المركبات انطلقت من بلدوين متجهة إلى منطقة محاس (وسط البلاد)“ قبل الهجوم، مبينة أنها ”كانت تنقل مواد غذائية“.

وكانت الحركة المتشددة التي تحارب الحكومة الصومالية منذ 15 سنة، شنت في 20 آب/ أغسطس الماضي، هجومًا عنيفًا بالأسلحة والقنابل على فندق ”حياة“ في العاصمة مقديشو.

وانتهت العملية التي أدت إلى سقوط 21 قتيلًا و117 مصابًا بعد تدخل قوات الأمن.