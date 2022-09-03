خطوة من "الإطار التنسيقي" لمنع التصعيد مع "الصدريين".. هل ضغطت إيران؟

اتفقت قوى ”الإطار التنسيقي“ في العراق، على إرجاء فكرة عقد جلسة لمجلس النواب بهدف المضي بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، لمنع أي تصعيد جديد مع التيار الصدري.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، إنه ”تم الاتفاق على تأجيل هذه الفكرة إلى ما بعد انتهاء زيارة الأربعين للإمام الحسين، بعد منتصف الشهر الحالي“.

وأضاف الفتلاوي لـ“إرم نيوز“، أن الخطوة تهدف ”لتهدئة الأوضاع ولمنع أي شيء يمكن أن يعرقل أو يخرب هذه الزيارة، التي شارك فيها الملايين من داخل العراق وخارجه“.

وتابع: ”قوى الإطار التنسيقي ستعمل على فتح قنوات الحوار والتواصل مع التيار الصدري لحل الأزمة السياسية في العراق“.

وأشار إلى أن ”هذه القوى تريد الحلول والاتفاق ولا تسعى إلى التصعيد ضد الصدريين، ولهذا يمكن جدًا أن تكون هناك حلول للأزمة، خصوصا مع وجود مبادرات كثيرة لحل الخلافات من قبل أطراف سياسية قريبة على التيار والإطار“.

من جهتها، قالت مصادر سياسية مطلعة، إن خطوة القوى تلك ”جاءت بضغط من إيران لمنع أي تصعيد جديد مع التيار الصدري، الذي يمكن أن يوسع دائرة النزاع المسلح، وفقدان السيطرة عليه“.

وبينت المصادر لـ“إرم نيوز“ أن ”ايران أبلغت قادة الإطار التنسيقي خطورة أي تصعيد جديد مع التيار الصدري، ولهذا صدرت بيانات تدعو للتهدئة والحوار من قبل بعض قادة الإطار“.

وأشارت إلى أن ”دعوات التهدئة تأتي رغم تصعيد قوى الإطار التنسيقي من المواقف السياسية بعد ساعات من سحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره من المنطقة الخضراء“.

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق، دعوا إلى عقد جلسات البرلمان بشكل سريع والمضي بعملية تشكيل الحكومة.

وتصاعدت حدة الأزمة في العراق، بعد لجوء الفصائل المسلحة إلى العنف، يوم الثلاثاء الماضي.

وعلى الرغم من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقف إطلاق النار، فإن مدينة البصرة شهدت، يوم الخميس، اشتباكات دامية بين سرايا السلام التابعة له، وميليشيات العصائب.

ويتضاعف القلق في الشارع العراقي من استمرار الأزمة السياسية الأطول في البلاد منذ الغزو الأمريكي للعراق، العام 2003.

وزاد من تفاقمها أيضا دخول الميليشيات والجماعات المسلحة الحليفة لإيران على خط الأزمة، بالاصطفاف مع قوى ”الإطار التنسيقي“ ضد ”التيار الصدري“ بزعامة مقتدى الصدر، الذي تصدر الانتخابات الأخيرة التي أجريت في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.