بعد تحقيق مطالبهم.. ألف أسير فلسطيني يتراجعون عن تنفيذ إضراب عن الطعام

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، وقف خطوة الإضراب عن الطعام، بعد تحقيق مطالب الأسرى.

وقالت لجنة الطوارئ العليا في تصريح مقتضب: ”قررنا وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد أن تراجعت إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي لأسرى المؤبدات بشكل دوري، ووقف قراراته وإجراءاته التعسفية بحق الأسرى والاستجابة لمطالبهم“.

بدورها، أكدت هيئة شؤون الأسرى في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، أن ”الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية حققت مطالبها، وألغت العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات، وذلك قبيل ساعات قليلة من البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان من المفترض أن يكون مساء اليوم الخميس“.

وقالت الهيئة: ”انتصر أسرانا على سجانيهم بوحدتهم وثباتهم وصمودهم، حيث عقدت جلسة حوار اليوم بين لجنة الطوارئ العليا للإضراب وإدارة السجون واستخباراتها، وبعد مد وجزر تم الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة، ووقف كل العقوبات المفروضة عليه“.

وأضافت الهيئة: ”سيبدأ سريان مفعول هذه التفاهمات والاتفاق فورا ما يعني تعليق مؤقت لخوض الإضراب، وذلك مرهون بالتطبيق على أرض الواقع، وفي حال الإخلال ستستأنف الحركة الأسيرة برنامجها التصعيدي فورا“.

وكان من المقرر أن يبدأ، اليوم الخميس، ما يقارب من ألف أسير فلسطيني إضرابهم المفتوح عن الطعام في كافة السجون الإسرائيلية، احتجاجا على ما أسموه ”تنصل“ إدارة السجون من التفاهمات التي عقدتها مع الأسرى خلال الأشهر الماضية.